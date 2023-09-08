Лучший стимулятор роста для замиокулькаса: поливаем раз в неделю — ветки прут как на дрожжах

Купили замиокулькас в магазине, а он никак не хочет выпускать новые листья и ветки? Не переживайте, ситуацию можно легко исправить. Нужно только приготовить правильную подкормку.

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Чтобы простимулировать рост зеленого питомца, необходимо смешать 2 мл аммиака с таким же количеством нашатырного спирта, 4 мл циркона и 1 литр отстоявшейся воды. Готовое средство следует использовать для полива под корень. Периодичность: один раз в неделю.

Кроме этого, не будет лишним подкормить замиокулькас удобрением «Фертика». Его вы сможете найти в любом садовом магазине.

Если чередовать эти процедуры, то «долларовое дерево» выпустит не менее 12 новых веток за год.

Источник: cpykami.ru