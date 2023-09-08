Натираем кожу и оставляем на 15 минут: запах пота исчезает сам — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет отказаться от дезодоранта.

Справиться с неприятным запахом от тела можно и без использования дезодоранта. Существуют натуральные, природные ароматы, которые нейтрализуют зловоние.

Например, прекрасно справляется с уничтожением запаха пота лимон. Благодаря своей кислоте он препятствует размножению бактерий, а эфирные масла, содержащиеся в его кожуре, отлично нейтрализуют любое амбре и перебивают его своими ароматами.

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Просто натрите кожу долькой лимона после душа и оставьте на пятнадцать минут, затем смойте. 

По материалам apteka24-podolsk.ru

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