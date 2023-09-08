Как вернуть белизну пожелтевшему белью: рецепт мощного средства из копеечных ингредиентов

Светлое постельное белье с годами приобретает неприятный желтый оттенок. И дело не только в длительной эксплуатации, но и в том, что многие хозяйки неправильно ухаживают за вещами.

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Ткань желтеет, если ее плохо полоскать после стирки. Кроме того, изделия теряют благородный цвет из-за неправильной сушки и хранения. Например, если сложить в шкаф немного влажные простыни, то они непременно покроются желтизной.

Избавиться от проблемных пятен не так просто. Обычный порошок здесь бессилен. Но опытные хозяйки рассказали о том, как можно смешать отбеливатель своими руками.

Все просто. Соедините в тазу 500 граммов соды и 2 столовые ложки нашатырного спирта. Добавьте к ним 5 литров воды. Доведите состав до однородного состояния и погрузите в него испачканное белье.

Вы не поверите своим глазам! Уже через 2–3 часа текстильные изделия станут идеально белыми. Вам останется только их как следует прополоскать и высушить.

Источник: shopteks.ru