90 рублей: впервые названа дата, когда доллар подберется к этой цифре — точный срок

Рубль в эту пятницу, 8 сентября, победоносно отыграл на валютной бирже утерянные позиции.
По данным на 16:30 московского времени, курс доллара на торгах на Московской валютной бирже снижался на 29 копеек, до 97,96 рубля, евро — на 39 копеек, до 105,02 рубля, юань — на 12 копеек, до 13,30 рубля.
Финансовые эксперты считают, что у рубля есть все шансы подойти к отметке в 90 рублей за доллар уже этой осенью.
«Укрепление рубля произойдет нескоро: этой осенью мы можем ждать разве что закрепления валютного курса. Пока что мы можем ожидать только постепенного движения курса доллара к 90. Где-то к октябрю мы закрепимся на этой цифре», — считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
По материалам msk1.ru