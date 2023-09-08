90 рублей: впервые названа дата, когда доллар подберется к этой цифре — точный срок

Рубль в эту пятницу, 8 сентября, победоносно отыграл на валютной бирже утерянные позиции.

По данным на 16:30 московского времени, курс доллара на торгах на Московской валютной бирже снижался на 29 копеек, до 97,96 рубля, евро — на 39 копеек, до 105,02 рубля, юань — на 12 копеек, до 13,30 рубля.

Финансовые эксперты считают, что у рубля есть все шансы подойти к отметке в 90 рублей за доллар уже этой осенью.

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