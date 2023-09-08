Вот как нужно заваривать растворимый кофе: соблюдайте инструкцию — напиток будет в сто раз вкуснее

Многие ценители кофе с брезгливостью относятся к растворимому напитку. Они считают, что такому продукту не место в их кухонном шкафу. Если вы придерживаетесь такого же мнения, то не спешите с выводами. Возможно, в скором будущем вы пересмотрите свои предпочтения.

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Дело в том, что большинство кофеманов совершенно не умеют заваривать растворимые гранулы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на выходе получается невнятная коричневая жижа. Приготовьте напиток по всем правилам, и вы удивитесь тому, как раскроется его вкус.

Запомните раз и навсегда. Растворимый кофе нельзя заливать кипятком. Сначала в чашку с продуктом добавляют немного холодной воды и только потом льют горячую: температура должна быть в около 90°C. Когда жидкость станет однородной, в нее можно ввести молоко.

Если придерживаться этих простых рекомендаций, вкус напитка заиграет новыми красками. Попробуйте. Это действительно так.

Источник: health.mail.ru