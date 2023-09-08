Как приготовить сладкое варенье из кислых яблок: сахар кладем по минимуму — нужен другой продукт

Сезон яблок, слив и алычи в самом разгаре. Поэтому хозяйки спешат сделать заготовки на зиму. Однако эти плоды имеют один весомый недостаток: они чересчур кислые. И чтобы исправить ситуацию, начинающие кулинары добавляют в варенье непростительно много сахара.

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В итоге получается очень калорийное, но при этом невкусное лакомство. Как вы уже могли догадаться, сахаром делу не помочь. Опытные хозяйки подсказали, что вместо огромного количества сладкого продукта в варенье нужно класть совсем другой ингредиент. Речь идет о пищевой соде.

Оказывается, этот порошок способен усилить сладость плодов. Но важно соблюсти правильные пропорции. Чтобы десерт получился безупречным, нужно взять четверть чайной ложки соды на килограмм сырья.

Источник: издание belnovosti.by.