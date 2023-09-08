К октябрю закрепится на этой цифре: озвучен новый курс доллара — честный прогноз, которого ждали все

Рубль в эту пятницу, 8 сентября, на Московской валютной бирже перешел в рост. По данным на 11:42 московского времени, курс доллара снижался на торгах на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня – на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро – на 65 копеек, до 104,76 рубля.

Основные же ожидания аналитиков по поводу укрепления рубля связаны с заседанием Центробанка, которое пройдет в следующую пятницу, 15 сентября. На нем регулятор, скорее всего, объявит о повышении ключевой ставки, что поддержит национальную валюту.

Правда, моментально рубль не укрепится, уверены экономисты.

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