Спатифиллум обожает эту подкормку: поливаем раз в неделю — и любуемся безудержным цветением

Спатифиллум, который знаком многим под названием «женское счастье», не так-то просто уговорить выпустить бутоны. Так думает большинство начинающих цветоводов. А их более опытные коллеги подкармливают растение одной популярной пряностью и наслаждаются безудержным цветением весь сезон.

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Речь идет о корице. Спатифиллум ее просто обожает. Чтобы приготовить питательный состав, нужно размешать одну маленькую ложку молотой приправы в литре отстоявшейся воды комнатной температуры. Готовое средство следует использовать для полива под корень.

Если повторять эту процедуру раз в 7 дней, растение будет радовать вас огромным количеством цветов. Не забывайте заботиться о своих «зеленых питомцах», и они ответят вам благодарностью.

Источник: Дзен-канал «Счастье в мелочах»