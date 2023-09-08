Самый мощный ливень столетия случится 16 сентября: жителям этого региона России пригодятся резиновые сапоги

Синоптики предупредили жителей Владивостока о надвигающейся непогоде. По прогнозам специалистов, уже на следующей неделе столицу Дальнего Востока накроет мощнейшим ливнем.

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Погода испортится 12 числа. Сначала это будет небольшой дождь. Но интенсивность осадков начнет постепенно увеличиваться. И уже к 16 сентября достигнет самой высокой отметки в текущем веке.

Ожидается, что за субботу выпадет почти 120 миллиметров осадков. В воскресенье, 17 числа, дождь продолжится. За оба выходных дня показатель может достичь 190 миллиметров.

Синоптики отметили, что похожий ливень наблюдался в сентябре 1956 года. Тогда за сутки выпало 178 миллиметров осадков. И это был абсолютный рекорд прошлого века.

Источник: primpress.ru