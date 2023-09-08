Как навсегда избавиться от колорадского жука: поможет осенняя обработка огорода — рецепт

Чтобы защитить свой будущий урожай от посягательств колорадского жука, нужно провести осеннюю обработку почвы одним из самых популярных удобрений. Речь идет о курином помете.

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Опытные дачники используют для этих целей 4% раствор органики. На участок размером в одну сотку нужно взять 80 литров средства. Через 7 дней после обработки следует перекопать огород. Такая процедура избавит вас от жука и обогатит почву питательными веществами.

Повторяйте эти действия каждый год сразу после уборки урожая картофеля. Сделайте все правильно, и ни один паразит не уцелеет. Если не лениться, то колорадский жук навсегда останется в прошлом.

Источник: tumen.kp.ru