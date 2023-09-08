Перерождение на 180 градусов: объявлен курс доллара на конец 2023 года — наступит новая реальность

Курс доллара медленно движется к новым психологическим максимумам. Экономические эксперты заявляют, что основная причина падения рубля — это дефицит российского бюджета. И пока ситуация будет сохраняться.

«Рубль четко движется в коридоре, который приведет к 130 к концу года», — заявил один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Липсиц.

По его мнению, это новая реальность, в которой нам придется прожить еще несколько лет.

Курс рубля, по его мнению, обязательно стабилизируется, но этот процесс будет долгим. В первую очередь, в России надо укрепить импортозамещение — процесс уже пошел, но он не быстрый.

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