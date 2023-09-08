Осенью 2023 года лосось в гипермаркетах подешевеет на 10-25%

Осенью текущего года федеральные продуктовые сети начнут продавать лососевую рыбу на 10-25% ниже нынешней цены. Все благодаря проекту «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать продукцию напрямую у рыбаков и реализовать ее с минимальной наценкой.

Об этом журналистам рассказал глава «Рыбного союза» Александр Панин. По его словам, в проекте принимают участие гипермаркеты «Глобус», «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие.

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