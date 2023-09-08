Осенью 2023 года лосось в гипермаркетах подешевеет на 10-25%

Осенью текущего года федеральные продуктовые сети начнут продавать лососевую рыбу на 10-25% ниже нынешней цены. Все благодаря проекту «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать продукцию напрямую у рыбаков и реализовать ее с минимальной наценкой.
Об этом журналистам рассказал глава «Рыбного союза» Александр Панин. По его словам, в проекте принимают участие гипермаркеты «Глобус», «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей» и другие.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В самих компаниях пояснили, что раньше рыба из Камчатского края закупалась у дистрибьюторов, но в работе с ними регулярно наблюдались проблемы: с контролем качества товара, со стабильностью поставок, с ценами.
«Ожидается, что к концу осени текущего года в ассортименте магазина появится филе минтая и лососевых, также готовы тестировать ряд других продуктов. Для наших покупателей стоимость рыбы может снизиться до 20-25%», - сообщили «Известиям» во «ВкусВилле».
В компании Х5 («Перекресток») отметили, что на данный момент бизнес-структура не участвует в проекте «Камчатская рыба», но в скором времени к нему присоединится.