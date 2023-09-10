Сажайте только в сентябре — редиска, клубника, озимый лук и чеснок: точная инструкция

Многие дачники в сентябре только-только освобождают грядки — а другие, наоборот, тут же засеивают их.

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Благодаря этому урожай можно успеть собрать и в этом году, и в следующем. После уборки картофеля на свободных грядках можно посадить другие культуры, которые отлично перенесут холода.

Сажать в сентябре нужно редиску. Эта культура не терпит сильную жару, редиске подходит прохладная осенняя погода. Ранний сорт созревает за 16-25 дней. Редиска будет сочной.

Посадить также можно шпинат, рукколу, петрушку, укроп и лук. Сделать это нужно до заморозков.

После уборки картофеля можно посадить клубнику. Ягоды будут крупными и спелые в следующем году.

В более северных регионах в конце сентября можно сажать озимый лук и чеснок. А в средней полосе России заняться посевом этих культур нужно в октябре. Так озимый лук и чеснок отлично перезимуют и дадут урожай в следующем году.

По материалам Дзен-канал «Удачный урожай»