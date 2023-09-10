Вносим финальную подкормку для лука и чеснока — секретный метод от пронырливых дачников

Вносим финальную подкормку для лука и чеснока, секретом идеального удобрения поделились опытные дачники.

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Факт, что почва на огороде с годами беднеет из-за ежегодного посева. Грунт обязательно нужно питать полезными веществами, обогащая почву микроэлементами. Это позволит в будущем вырастить хороший урожай. Для того, чтобы почва отдохнула, дачники советуют не сажать на ранее использованной земле как минимум 3-4 года. Либо регулярно вносить удобрение.

Мало кто знает, что лук и чеснок нуждаются в таком элементе, как магний. Для финальной подкормки идеально подойдет сульфат магния. Благодаря удобрению, который будет содержать в себе эти микроэлементы, лук будет расти крупным, а срок его хранения увеличится вдвое.

Для это смешиваем 1 ст.л. сульфата магния с 10 литрами воды. Этим раствором поливаем лук и чеснок. Также можно добавить 1 ст.л. сульфата калия. Это удобрение станет отличной последней подпиткой в сезоне для лука и чеснока.

По материалам Дзен-канал «Удачный урожай»