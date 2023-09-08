От 2000 рублей и более: за распространение рекламы в почтовых ящиках начнут штрафовать

Депутаты из комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект о штрафах за рекламу в почтовых ящиках. Согласно ему, если жильцы на общем собрании не дали разрешения на получение листовок, распространители объявлений будут наказываться рублем.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — цитируют «Известия» зампредседателя комитета Светлану Разворотневу.

Упомянутый законопроект действительно планируется внести в Госдуму. За нарушение новых правил предполагается штраф: для граждан — от 2000 до 5500 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.