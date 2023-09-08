Объявлен курс доллара на 13 сентября: затишье перед бурным разворотом на 180 градусов

Курс доллара стоит на Московской бирже сейчас 98,2 рубля. И это далеко не предел. Экономические аналитики уверены, что «американец» будет расти в ближайшее время в цене.

«15 сентября представители ЦБ соберутся на заседание, где будет обсуждаться вопрос о повышении ключевой ставки. В любом случае, на курс с положительной стороны это не повлияет. Скорее всего, доллар будет дорожать и дальше. И уже после 15 сентября перевалит за 100 рублей, а то и больше», — заявила экономист Екатерина Константинова.