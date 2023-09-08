Заправку для борща намариновали к зиме: сделали сразу много – любимый суп сварится быстрее

В сезон сбора урожая самое время позаботиться о заготовках на зиму. Можно сейчас закатать банки с заправкой для борща, чтобы зимой меньше стоять у плиты. Да и любимый суп будет еще вкуснее, если ингредиентами станут выращенные на собственном участке овощи.
На заправку нам понадобится
1,5 кг свеклы,
800 г моркови,
2 кг белокочанной капусты,
1 кг помидоров,
600 г репчатого лука,
300 мл воды,
500 мл растительного рафинированного масла,
100 мл 9%-ного уксуса,
3 столовые ложки сахара,
2 столовые ложки соли,
перец горошком, немного корня петрушки и лаврового листа для аромата.
Овощи очищаем, морковку и свеклу натираем на крупной терке, капусту шинкуем соломкой, помидоры – кусочками, лук и зелень измельчаем.
Все соединяем в кастрюле, наливаем воду и растительное масло, солим, перчим, кидаем лавровый лист. Доводим до кипения, оставляем на слабом огне на полчаса, в самом конце наливаем уксус и тщательно перемешиваем.
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А теперь расфасовываем по стерилизованным банкам, закатываем и убираем остывать. И зимой останется лишь закинуть заправку в кастрюлю к сваренным мясу и картошке, то есть в самом конце варки борща.
По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"