Заправку для борща намариновали к зиме: сделали сразу много – любимый суп сварится быстрее

В сезон сбора урожая самое время позаботиться о заготовках на зиму. Можно сейчас закатать банки с заправкой для борща, чтобы зимой меньше стоять у плиты. Да и любимый суп будет еще вкуснее, если ингредиентами станут выращенные на собственном участке овощи.

На заправку нам понадобится

1,5 кг свеклы,

800 г моркови,

2 кг белокочанной капусты,

1 кг помидоров,

600 г репчатого лука,

300 мл воды,

500 мл растительного рафинированного масла,

100 мл 9%-ного уксуса,

3 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки соли,

перец горошком, немного корня петрушки и лаврового листа для аромата.

Овощи очищаем, морковку и свеклу натираем на крупной терке, капусту шинкуем соломкой, помидоры – кусочками, лук и зелень измельчаем.

Все соединяем в кастрюле, наливаем воду и растительное масло, солим, перчим, кидаем лавровый лист. Доводим до кипения, оставляем на слабом огне на полчаса, в самом конце наливаем уксус и тщательно перемешиваем.

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А теперь расфасовываем по стерилизованным банкам, закатываем и убираем остывать. И зимой останется лишь закинуть заправку в кастрюлю к сваренным мясу и картошке, то есть в самом конце варки борща.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"