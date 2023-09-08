Пенсионный возраст в России увеличат сразу на три года: грядут серьезные изменения

Новый этап пенсионной реформы, запущенной несколько лет назад, совсем скоро вступит в силу. Речь идет о повышении пенсионного возраста, и уже с 2024 года на заслуженный отдых люди станут выходить позже.

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Сразу на три года позже с 1 января 2024-го будут выходить на пенсию мужчины в России. Это граждане, родившиеся в 1961 году, то есть отметившие 63-летие. Женщины, чей год рождения 1966-й, то есть гражданки 58-летнего возраста, также получат право выхода на пенсию.

Но есть и еще ряд важных для получения пенсии условий, предусмотренных новой пенсионной реформой. В 2024 году нужно обязательно иметь 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла. В противном случае в назначении пенсии будет отказано.

Добавим, что в итоге постепенно пенсионный возраст будет повышен на 5 лет. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По материалам сайта Samaraonline24