Что делать, чтобы квашеная капуста не стала сопливой: следим внимательно

Нередко хозяйки вскоре после засолки капусты замечают, что она становится склизкой. Если это случилось, то продукт испорчен безнадежно и окончательно, реанимировать его не получится. Чтобы слизь не появилась, важно соблюдать несколько серьезных правил, которые влияют на результат.

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В первую очередь, готовить нужно правильный рассол. Если в нем будет мало соли или сильное отступление от рецепта, то избежать «соплей» в капусте будет сложно.

После засолки и в период нахождения капусты в бочке нужно ежедневно протыкать ее до самого дна деревянным предметом. Так мы удаляем скапливающиеся газы из продукта, которые образуются при брожении. Если этого не делать, соленье испортится.

Кроме того, на засолку следует брать свежайшие кочаны. Если в банку попадут патогенные микроорганизмы, то капуста испортится и будет непригодна для пищи.

По материалам сайта Belnovosti