Суп из кабачков получается изумительным, если приготовить так: все добавки просят

В разгар сезона кабачков хозяйки что только не готовили из этого вкусного и полезного овоща. А вот супы-пюре, пожалуй, остались в сторонке. Чтобы исправить эту несправедливость, предлагаем рецепт первого блюда их кабачка.

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На 1 кг кабачков потребуется 1 луковица, 1 долька чеснока, 1 ст ложка оливкового масла, 700-750 мл бульона или бульонный кубик и воду. Также по вкусу добавляют соль и приправы: базилик, черный перец, зелень.

Кабачки, лук и чеснок нарезать, в сковородку сначала отправить лук, как только станет мягче, внести остальные овощи. Жарим 7-8 минут до готовности.

Вливаем в кастрюлю бульон и доводим до кипения, затем варим 7-10 мину. В финале солим, перчим, базилик добавляем в последнюю очередь. И теперь взбиваем блендером до пюреобразного состояния. Подавать можно с сухариками и зеленью.

По материалам сайта Belnovosti