Замариновали огурцы без капли уксуса: получилась хрустящая вкуснятина

Соленые огурцы зимой, пожалуй, самое ходовое блюдо на застольях. Да и любимые салаты не обходятся без маринованных овощей. Поэтому осенью хозяйки всегда делают заготовки и много.

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Некоторые избегают использования уксуса в составе. Вместо него идет в ход лимонная кислота. Считается даже, что она позволяет огурчикам храниться лучше.

На 1 литр рассола потребуется 1 чайная ложка лимонной кислоты. Обычно именно такой объем необходим на 1,5–2-литровую банку с огурцами. Если вы предпочитаете делать закрутки в литровой таре, то тогда берите 0,5 чайной ложки лимонки.

По материалам сайта «БердскОнлайн»