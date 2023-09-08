Так зубную пасту вы еще не использовали, а зря: отмывает на ура

Зубной пасте место не только в ванной. Оказывается, этот гигиенический продукт способен решить много бытовых вопросов, и подойдет для этого даже самая дешевенькая туба.
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Например, для чистки подошвы белой обуви можно взять зубную пасту, почистить ею загрязнения и оставить на некоторое время. Затем смыть.
Или использовать пасту на кухне при очистке столового серебра. Мятное средство поможет убрать следы окисления и снять налет, вилки и ложки будут как новые.
Но более ценным является свойство пасты очищать сковородки и кастрюли от гари и жира. Нанесите, потрите как следует и смойте.
Также зубная паста способна избавить разделочные доски от въевшегося в них запаха лука или рыбы: требуется немного средства нанести на поверхность, потереть и смыть.
По материалам сайта Belnovosti