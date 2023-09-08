Экономист Бахтин предсказал курс доллара в сентябре: «Уверенное восстановление маловероятно»

В свете происходящего с курсом валют многие экономисты и финансисты стараются давать краткосрочные прогнозы. Сентябрь только начался, но уже успел ударить по нервам потребителей новым ростом.

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин объясняет, что в настоящее время на нашем рынке сохраняется дефицит валюты, и спрос превышает предложение. Однако в сентябре ситуация будет улучшаться, поскольку период отпусков завершился, и количестве выезжающих за рубеж сокращается.

Также отмечен рост цен на нефть марок Brent и Urals, что позитивно отразится на доходах страны. Заработает, по мнению экономиста, и мера по повышению ключевой ставки центробанком. Следовательно, доллар начнет откат.

«На наш взгляд, в течение месяца доллар может отойти ниже 95 рублей, евро отступит ближе к 100, а юань — ниже 13. Более уверенное восстановление без особых мер со стороны финансовых властей маловероятно», - считает эксперт.

Но исключать полностью сценарий с долларом по 100 финансист не спешит. Правда, не сомневается, что Центробанк не позволит «американцу» долго почивать на трехзначных лаврах, дабы не разгонять инфляцию.

По материалам сайта msk1.ru