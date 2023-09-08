Точно удивитесь: такие стрижки в тренде осенью 2023 года — для смелых

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«Все больше становятся модными стрижками маллет, как в мужских стрижках, так и в женских. Это не соединенные длины. Стрижка может во фронтальной теменной зоне быть короткой и сразу уходить резко на нижнем затылке и на висках в длину. Такие стрижки называются маллет. Эта техника не соединенных длин сейчас часто используется.