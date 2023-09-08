Весы и Тельцы: эти зодиаки зодиака получат важное предупреждение о грядущих событиях — кому улыбнется фортуна удачи

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если говорить про предзнаменования, то к ним нужно быть внимательным Весам и Тельцам. До окончания периода ретроградного Меркурия нет случайностей. Если вы что-то услышали, увидели или почувствовали в этот момент, то знаете, что вам не показалось. Все так, как выглядит на первый взгляд.

В любом случае предупреждение, значит вооружение. Поэтому в вашей власти распорядится полученной информацией, чтобы повернуть в свою сторону фортуну или же отвернуть её от себя», – поделилась эксперт.