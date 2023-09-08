Весы и Тельцы: эти зодиаки зодиака получат важное предупреждение о грядущих событиях — кому улыбнется фортуна удачи

Многие ждут больших перемен. Наступила осень — когда появляются новые проекты, у кого-то меняется жизнь, кто-то решается путешествовать. Таролог Галина Янко, прогнозы которой оправдываются в большинстве случаев, рассказала Teleprogramma.pro, чего следует ждать в ближайшее время представителям разных знаков зодиака. Она выделали два зодиакальных знака, которым стоит быть бдительнее.
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«Если говорить про предзнаменования, то к ним нужно быть внимательным Весам и Тельцам. До окончания периода ретроградного Меркурия нет случайностей. Если вы что-то услышали, увидели или почувствовали в этот момент, то знаете, что вам не показалось. Все так, как выглядит на первый взгляд.
В любом случае предупреждение, значит вооружение. Поэтому в вашей власти распорядится полученной информацией, чтобы повернуть в свою сторону фортуну или же отвернуть её от себя», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro