Названы три главных ошибки при ремонте в ванной, из-за которых придется плакать: лучше знать заранее

Многие делают ремонт впервые и встречают подводные камни. Ошибиться можно в самых разных моментах. Дизайнер Юлия Тычино назвала главные ошибки тех, кто собрался делать ремонт в ванной. Она рекомендовала их не совершать, чтобы потом не плакать.

По словам эксперта, если пытаться самостоятельно подсчитать количество плитки для ванной комнаты, то тут можно сильно облажаться. А когда плитки не хватает, то потом ее может не оказаться на складе и придется выкручиваться. Лучше довериться профессионалам, так как в салонах и магазинах при покупке услуга по раскладке плитки обычно такой расчет предоставляется бесплатно.