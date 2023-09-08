Названы три главных ошибки при ремонте в ванной, из-за которых придется плакать: лучше знать заранее

Многие делают ремонт впервые и встречают подводные камни. Ошибиться можно в самых разных моментах. Дизайнер Юлия Тычино назвала главные ошибки тех, кто собрался делать ремонт в ванной. Она рекомендовала их не совершать, чтобы потом не плакать.
По словам эксперта, если пытаться самостоятельно подсчитать количество плитки для ванной комнаты, то тут можно сильно облажаться. А когда плитки не хватает, то потом ее может не оказаться на складе и придется выкручиваться. Лучше довериться профессионалам, так как в салонах и магазинах при покупке услуга по раскладке плитки обычно такой расчет предоставляется бесплатно.
Вторая частая проблема — неправильный выбор сантехники.Когда стены уж ровные и выложена плитка, то габариты комнаты могут измениться. Особенно часто проем, рассчитанный для установки ванной или душевой, становится уже, так как стены прибавили после начала ремонта около трех сантиметров.
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Еще одна распространенная ошибка — перенос унитаза подальше от канализационного стока. Чем дальше унитаз будет расположен от стояка, тем выше вероятность засоров и появления неприятного запаха, пояснила эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».