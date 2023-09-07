Ну вот и все: рубль опозорит доллар — прогноз курса до конца сентября

По словам эксперта, в ближайшую неделю доллар будут в диапазоне 90-100 рублей. Также Волкова призналась, что есть большой шанс, что российская валюта окрепнет и будет торговаться ниже 90 рублей за доллар.

«Банк России явно обозначил, что выше этих отметок курс им не интересен: значения выше этой планки не устраивают президента и ЦБ. 100 рублей — это критическая отметка для доллара, поэтому вряд ли мы увидим курс выше нее. Безусловно, на курс влияет огромное количество факторов. От них зависит, упадет ли он ниже 90 рублей», — пояснила эксперт.

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Она добавила, что ее слова касаются в основном объема покупки-продаж, который на данный момент остается крайне низким. Инвестор заявила, что цена на нефть тоже имеет значение.