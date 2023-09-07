Ну вот и все: рубль опозорит доллар — прогноз курса до конца сентября

В последнее время курс валют многих пугает. Минувшим летом доллар превысил отметку в 101 рубль. Евро также сильно вырос. Однако потом постепенно американская валюта стала сдавать позиции. Теперь доллар можно купить за 98, 2 рубля. Многие теперь ждут, как все будет развиваться. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова раскрыла прогноз курс доллара до конца сентября.
По словам эксперта, в ближайшую неделю доллар будут в диапазоне 90-100 рублей. Также Волкова призналась, что есть большой шанс, что российская валюта окрепнет и будет торговаться ниже 90 рублей за доллар.
«Банк России явно обозначил, что выше этих отметок курс им не интересен: значения выше этой планки не устраивают президента и ЦБ. 100 рублей — это критическая отметка для доллара, поэтому вряд ли мы увидим курс выше нее. Безусловно, на курс влияет огромное количество факторов. От них зависит, упадет ли он ниже 90 рублей», — пояснила эксперт.
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Она добавила, что ее слова касаются в основном объема покупки-продаж, который на данный момент остается крайне низким. Инвестор заявила, что цена на нефть тоже имеет значение.
«Если делать прогнозы, велика вероятность, что мы увидим все тот же курс, который наблюдаем сейчас: 92-96 рублей за доллар», — резюмировала Волкова, пишет портал «А теперь внимание!».