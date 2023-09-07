Невероятно ароматная выпечка — все намного проще, чем вы думали: раскрыт секретный ингредиент

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Оказалось, что выпечка приобретает ореховый аромат, если в тесто добавить секретный ингредиент – жидкое сливочное масло. Его нужно предварительно подрумянить на сковороде. Отмечается, что кусочки масла нужно сначала разогреть на среднем огне и томить в течение 7-8 минут, помешивая лопаткой.

Получится вязкая жидкость, которую необходимо перелить в другую емкость и оставить остывать. После этого топленое масло можно добавить к муке и другим компонентам теста. Эксперты заверяют, что аромат всех сразит, пишет портал «БелНовости».