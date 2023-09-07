Невероятно ароматная выпечка — все намного проще, чем вы думали: раскрыт секретный ингредиент

Многие стараются радовать близких выпечкой. Приготовить дома круассаны, пироги и другие хлебобулочные изделия не сложно. Однако добиться сладковатого аромата, который вызывает аппетит могут не все. Но тут просто есть секрет. Эксперты рассказали о хитрости, которая помогает добиться этого эффекта.
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Оказалось, что выпечка приобретает ореховый аромат, если в тесто добавить секретный ингредиент – жидкое сливочное масло. Его нужно предварительно подрумянить на сковороде. Отмечается, что кусочки масла нужно сначала разогреть на среднем огне и томить в течение 7-8 минут, помешивая лопаткой.
Получится вязкая жидкость, которую необходимо перелить в другую емкость и оставить остывать. После этого топленое масло можно добавить к муке и другим компонентам теста. Эксперты заверяют, что аромат всех сразит, пишет портал «БелНовости».