Почему лук гниет? Как нужно хранить овощ, чтобы он не испортился до весны — дельные советы

Вырастить лук и извлечь его из земли — только половина дела. Теперь ему нужно обеспечить правильные условия хранения. Важно все: от влажности до температуры воздуха. Если хоть что-то упустить, то овощ засохнет, прорастет или сгниет.

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Начнем с того, что луковицы перед уборкой на хранение нужно тщательно просушить. И тут многие дачники допускают ошибку. Они раскладывают урожай на открытом воздухе. А лучше всего овощ сохнет в помещении с хорошей вентиляцией.

Второй важный момент — температура хранения. Этот показатель должен держаться в районе 22 °C. Если будут перепады, луковицы начнут портиться.

И, конечно же, необходимо следить за влажностью. В идеале она должна быть около 70%. Если соблюдать эти простые правила, луковицы останутся свежими минимум до начала весны.

Источник: издания belnovosti.by