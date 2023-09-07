Метод кнута и пряника: заставляем орхидею цвести без подкормки — самый эффективный способ

Если орхидея выглядит здоровой, но при этом не спешит радовать вас цветами. Попробуйте применить на практике метод кнута и пряника. Еще его называют выгонкой. Бывалые садоводы утверждают, что этот способ является самым эффективным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все просто. Сначала полностью откажитесь от полива. Дождитесь, когда земля ссохнется в жесткий ком, и только после этого побалуйте растение влагой. Поместите горшок в таз с водой комнатной температуры и держите его там ровно 12 секунд. Слейте лишнюю жидкость и верните орхидею на привычное место.

Повторите эти действия еще раз. Сначала орхидея будет в шоке, однако вскоре она начнет выпускать бутоны. Этот способ всегда работает, можете не сомневаться.

Источник: издания belnovosti.by