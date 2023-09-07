Картофельное пюре будет в тысячу раз вкуснее: добавьте в него две ложки этого продукта — речь не о масле

Даже самое обычное картофельное пюре имеет совершенно другой вкус, если его подают в кафе и ресторанах. И дело вовсе не в особой обстановке. А в поварской хитрости.

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Оказывается, профессиональные кулинары добавляют в толченку один секретный ингредиент. Речь идет о курином бульоне. Его вливают в горячем виде.

На одну кастрюлю гарнира нужно всего две ложки секретного ингредиента. Обязательно попробуйте провернуть этот трюк — вы будете в диком восторге.

Источник: novate.ru