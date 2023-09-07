Апельсиновый мармелад на скорую руку: готовится за пять минут — можно даже на диете

Пытаетесь следить за фигурой? Это не повод отказывать себе в маленьких удовольствиях. Срочно записывайте рецепт потрясающего мармелада из апельсинов. Его можно даже тем, кто сидит на диете. Десерт содержит менее 100 калорий.

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Вам потребуется: 1 апельсин, 20 граммов желатина и 1 маленькая ложка любого заменителя сахара.

Разрежьте апельсин пополам и выжмите из него весь сок: до последней капли. Смешайте получившуюся жидкость с желатином и подождите, пока он набухнет.

После этого разогрейте апельсиновую массу, не доводя до кипения. Всыпьте в нее заменитель сахара, хорошенько все перемешайте, разлейте по формам и уберите в холодильник. Дождитесь застывания и подавайте мармелад к столу.

Источник: tut-news.ru