Погода испортится со дня на день: жителей этих регионов ждут заморозки, ливни и град — страшно из дома выйти

По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 сентября в некоторых регионах нашей страны разыграется непогода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На юге Тюменской области будет хозяйничать мощный циклон. Именно он и станет виновником обильных дождей и ночных заморозков. Температура воздуха опустится до минус 5 °С.

На территории Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидаются ливни, грозы и град. Помимо этого, синоптики обещают сильный ветер до 20-25 метров в секунду.

В Амурской области, на Дальнем Востоке, в Забайкалье и в Хабаровском крае тоже пройдут обильные дожди. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Источник: meteoinfo.ru