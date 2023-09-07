Советские хозяйки всегда добавляли этот ингредиент в фарш: забытый секрет, который делал котлеты нежными и сочными

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«Во-первых, фарш должен содержать в себе три вида мяса. Из свинины берут на фарш окорок или лопатку и добавляют небольшое количество сала. Если вы предпочитаете курицу, то лучше выбирать бедрышки или грудинку», — делится эксперт.

Во-вторых, раньше хозяйки добавляли в фарш тертый картофель и лук. Это важные ингредиенты, так как они делают котлеты вкуснее и нежнее.

Еще один секрет: уже в готовый фарш лучше добавить не только специи, но и немного холодной воды. Потом все нужно хорошенько перемешать.

А также порой хозяйки забывают, что фарш необходимо отбить. Это позволит массу сделать более клейкой и плотной. Затем фарш надо оставить в покое на минут 30. Только после этого можно приступать к жарке котлеток, пишет сайт «Стерлеград».