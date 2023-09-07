Вкус моркови зависит от времени суток: выкапывайте овощи в этом часу — будут слаще сахара

Чтобы морковь была вкусная и долго хранилась, нужно убирать урожай вовремя. Это знает каждый дачник. А вот о том, что на качество корнеплодов влияет даже время суток, догадываются лишь единицы.

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Оказывается, у моркови есть интересная особенность: оранжевый овощ накапливает сахар в течение дня, а ночью эти запасы активно расходует.

Поэтому выкапывать корнеплоды нужно в районе семи часов вечера. Можно, конечно, и позже, если на вашем участке есть искусственное освещение.

Источник: kp.ru