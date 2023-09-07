Суперсредство для озимого чеснока: замачиваем зубчики перед посадкой — головки растут с теннисный мяч

Дачники уже вовсю готовят грядки под озимый чеснок. В зависимости от климатических особенностей того или иного региона эту культуру сажают в конце сентября — начале октября. Главное условие: температура земли должна быть в районе 10–12 °С.

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Чтобы луковицы выросли всем на зависть, нужно провести сортировку и подготовку посадочного материала. Не забывайте: семенные зубчики должны быть крупными. Только в этом случае можно рассчитывать на достойный урожай.

Предпосадочная обработка тоже очень важна. Чтобы повысить устойчивость культуры к грибку, вредителям и прочим заболеваниям, нужно приготовить особый состав.

Возьмите по одной чайной ложке гумата калия и яблочного уксуса. Затем добавьте к ним литр чистой воды. Средство готово. Погрузите зубчики в жидкость таким образом, чтобы они немного выглядывали из раствора. Подождите трое суток. Достаньте посадочный материал и используйте по назначению.

Если все сделать правильно, то луковицы будут невероятно крупными. С теннисный мяч, не меньше.

Источник: countryhouse.pro