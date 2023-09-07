Жареная рыба больше не завоняет на весь подъезд: добавьте два главных ингредиента — об этом знают единицы

Важно, что даже размораживать рыбу нужно правильно. Эксперты советуют ее поместить в холодную воду и добавить чуть-чуть соли.

После этого ее надо порезать на одинаковые кусочки, натереть их солью и перцем. Затем рыбу можно обвалять в муке. И тут есть секрет: использовать надо только кукурузную муку, тогда никакого запаха никогда не будет.

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Также раскрыты еще несколько нюансов готовки такого блюда. Кусочки нужно обжаривать на сильном огне две минуты, а потом огонь нужно уменьшить. А чтобы блюдо не пригорало, в сковородку стоить добавить несколько щепоток соли.

А чтобы запаха точно не было, рекомендуют еще положить рядом с рыбой тонкие пластинки картофеля. Овощ будет впитывать в себя рыбье амбре, поэтому даже вытяжка может не понадобиться. Эти добавки также улучшат вкусовые качества блюда, заверяют авторы в YouTube-канале Novate.