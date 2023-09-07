Всего две штуки прямо в тесто — секрет шеф-повара: блины получатся сверхтонкими и очень нежными

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Эксперт раскрыл секрет идеального рецепта блинов, которые будут есть все, даже дети.

Многие домохозяйки любят готовить блины на завтрак. Это блюдо, которое может порадовать членов семьи. Каждый может для себя выбрать наиболее вкусную начинку — от сгущенки до варенья и творога. Зачастую хозяйки подготавливают тесто «на глаз».

Однако порой это приводит к не самому удачному результату. Блинчики получаются очень плотными и толстыми. Поэтому лучше соблюдать строгие пропорции при замешивании ингредиентов.

Шеф-повар Кирилл Голиков заверяет, что на самом деле рецепт идеального угощения очень прост. Он рассказал, как сделать сверхтонкие, мягкие и нежные блины. Он подчеркнул важность правильного баланса молока и куриных яиц. По словам эксперта, на один литр напитка хватит двух яиц. А если для теста вы используете еще и воду, то пропорции уже становятся другими.

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«А если взять 500 миллилитров молока и столько же воды, то потребуется три яйца, сливочное и растительные масла, соль и сахар. Тогда блины выйдут тоненькие и нежные, будут хорошо заворачиваться и не ломаться», — раскрыл секрет повар, пишет портал «Городовой».

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