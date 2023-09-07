Всего две штуки прямо в тесто — секрет шеф-повара: блины получатся сверхтонкими и очень нежными

Многие домохозяйки любят готовить блины на завтрак. Это блюдо, которое может порадовать членов семьи. Каждый может для себя выбрать наиболее вкусную начинку — от сгущенки до варенья и творога. Зачастую хозяйки подготавливают тесто «на глаз».

Однако порой это приводит к не самому удачному результату. Блинчики получаются очень плотными и толстыми. Поэтому лучше соблюдать строгие пропорции при замешивании ингредиентов.