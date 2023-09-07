Всего две штуки прямо в тесто — секрет шеф-повара: блины получатся сверхтонкими и очень нежными

Многие домохозяйки любят готовить блины на завтрак. Это блюдо, которое может порадовать членов семьи. Каждый может для себя выбрать наиболее вкусную начинку — от сгущенки до варенья и творога. Зачастую хозяйки подготавливают тесто «на глаз».
Однако порой это приводит к не самому удачному результату. Блинчики получаются очень плотными и толстыми. Поэтому лучше соблюдать строгие пропорции при замешивании ингредиентов.
Шеф-повар Кирилл Голиков заверяет, что на самом деле рецепт идеального угощения очень прост. Он рассказал, как сделать сверхтонкие, мягкие и нежные блины. Он подчеркнул важность правильного баланса молока и куриных яиц. По словам эксперта, на один литр напитка хватит двух яиц. А если для теста вы используете еще и воду, то пропорции уже становятся другими.
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«А если взять 500 миллилитров молока и столько же воды, то потребуется три яйца, сливочное и растительные масла, соль и сахар. Тогда блины выйдут тоненькие и нежные, будут хорошо заворачиваться и не ломаться», — раскрыл секрет повар, пишет портал «Городовой».