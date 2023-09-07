Бабьего лета уже не будет — пора готовить шапки: Гидрометцентр расстроил россиян минусовыми температурами

По словам экспертов, в ночь на пятницу, 8 сентября, температура воздуха опустится до +2 градусов, при этом возможно понижение температуры до −2.

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Синоптики предполагают, что заморозков также стоит ждать в субботу и воскресенье. Выходные будут холодными.

И если в Сибири уже не будет бабьего лета, то в Москве прогнозирую достаточно теплую погоду. В столице похолодает только к концу месяца.