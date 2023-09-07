Рабочий дедовский способ: помогите сливе и вишне в сентябре — спустя год урожай придется собирать тазами

Агроном Анастасия Коврижных призналась, что многие сорта слив и вишни слишком капризны, поэтому их надо подготовить к зимовке. Если сделать все, чтобы они комфортно пережили морозы, то потом количество урожая поразит.
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Эксперт напомнила, что в сентябре надо заняться подкормкой. Под каждое взрослое растение необходимо внести два стакана суперфосфата и калимагнезии, а вот для молодых деревьев норма уменьшается вдвое. Также деревьям стоит дать кальций в виде порошка из яичной скорлупы, костной или доломитовой муки.
Важно не забывать про полив — он должен быть обильный. Крайне необходимо, чтобы деревья были напитаны и не уходили в зиму с сухой землей, пишет сайт belnovosti.