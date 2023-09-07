Как избавиться от тараканов за 10 часов: кормим до отвала, а потом выносим за дверь

Заметили на кухне тараканов? Не ждите пока насекомые расплодятся. Принимайте меры в тот же день. Избавиться от вредителей не так уж сложно. Главное — не запускать ситуацию и использовать правильный рецепт.

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Чтобы вывести тараканов за 10 часов, нужно раздобыть в аптеке раствор тетрабората натрия. Тараканы не переносят этот препарат. Он влияет на них как сильнейший яд.

Инструкция простая. Приготовьте манную кашу, добавьте в нее сладкий чай, ванилин и аптечное средство. Хорошенько все перемешайте. Слепите из получившейся массы небольшие шарики и раскидайте их по укромным уголкам.

Процедуру рекомендуется проводить вечером. Чтобы усачам ничто не помешало отведать угощение. Подождите 10 часов, а затем соберите объевшихся насекомых и выбросите их в мусорный контейнер.

Не сомневайтесь: ни один паразит не уцелеет. Но помните: тараканы могут перемещаться из одной квартиры в другую. Поэтому внимательно следите за ситуаций и повторяйте этот трюк по мере необходимости.

Источник: novostivl.ru