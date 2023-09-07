Никакой химии: вот что нужно сделать с грядками, чтобы в следующем году созрело море огурцов

Многие дачники хотят получать большой урожай. Однако для этого нужно не только ухаживать за растениями, но и за почвой. Однако тут не всегда стоит доверять химии, которая продается в магазинах.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что стоит сделать для подготовки грунта к посадке огурцов в следующем году. Она призналась, что есть эффективные и дешевые процедуры.
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По ее словам, можно просто перекопать почву, а перед этим внести в нее компост или навоз. Это лучшее удобрение, которое можно разбросать на грядках в сентябре, а уже в октябре следует сделать перекопку.
«Если на землю опали листья, можно их даже не убирать. Ими будут питаться черви, тем самым разрыхляя грунт», — рассказала в беседе с порталом «Городовой» агроном.