Чистим осеннее пальто подручными средствами: грязь и катышки моментально исчезнут — минимум усилий

Как правило, осенью в химчистках не протолкнуться. Модницы спешат привести в порядок свое пальто и прочую верхнюю одежду. Однако услуги профессионального ухода за вещами стоят совсем недешево. Поэтому самые хитрые хозяйки чистят одежду самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы вывести пятна и избавиться от катышков, нужно запастись уксусом, содой, ножом и одноразовой бритвой. Помимо этого, вам понадобится пылесос, вода, щетка с мягким ворсом и несколько минут свободного времени.

Инструкция простая. Если на пальто есть застарелые пятна, аккуратно поскребите их ножом. Затем нанесите на проблемные места водный раствор уксуса (1:1) и удалите грязь с помощью щетки.

Пальто пропиталось неприятными запахами? На выручку придет сода. Рассыпьте белый порошок по поверхности изделия, слегка потрите его руками и оставьте в таком виде на 12 часов. По прошествии времени пройдитесь по одежде щеткой и удалите остатки соды с помощью пылесоса.

Теперь нужно удалить катышки. Это проще, чем может показаться на первый взгляд. Возьмите в руки станок и сбрейте ворсинки. Будьте осторожны: не давите на ткань, иначе можно повредить изделие.

Источник: издание belnovosti.by.