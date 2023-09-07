Так в списке оказался горошек (или вика). Он обогащает землю азотом и рыхлит почву. Более того, это растение борется с сорняками. По словам экспертов, вику высаживают с сентября по ноябрь. Примечательно, что если горох вырос, то его срезают и выкапывают.

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А еще тут поможет белая горчица, которая очень полезна для грунта. Она еще и работает как дезинфицирующее средство. Отмечается, что горчица спасет помидоры на следующий год от грибка и других болезней. Ее высаживают так же, как и вику. После подрастания следует перекопать и срезать растение, сообщает Gorodche.ru.