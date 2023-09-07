Дачный сезон подходит к концу. Кто-то уже собрал урожай, другие готовят участок к зиме. Многие знают, что земля истощается и ее нужно напитать, чтобы потом не остаться без урожая. Так, томаты очень сильно вытягивают из почвы все питательные вещества, поэтому после них точно надо восстановить грунт. Эксперты отмечают, что тут выручат два сидерата, которые неоднократно доказывали свою эффективность.
Так в списке оказался горошек (или вика). Он обогащает землю азотом и рыхлит почву. Более того, это растение борется с сорняками. По словам экспертов, вику высаживают с сентября по ноябрь. Примечательно, что если горох вырос, то его срезают и выкапывают.
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А еще тут поможет белая горчица, которая очень полезна для грунта. Она еще и работает как дезинфицирующее средство. Отмечается, что горчица спасет помидоры на следующий год от грибка и других болезней. Ее высаживают так же, как и вику. После подрастания следует перекопать и срезать растение, сообщает Gorodche.ru.