Окна моем только уксусом: никаких разводов, скрипят от чистоты

Мылящие и порошкообразные составы не всегда хорошо проявляют себя в отмывании стекла (окон, зеркал).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Они оставляют разводы, а абразив, к тому же, может поцарапать гладкую поверхность. Ну а специальную химию выносят далеко не все люди.

Тут на помощь может прийти обычный столовый уксус 9%. Он не только великолепно отмывает стекло до блеска, но и не оставляет разводов.

Опрыскайте неразведенным уксусом загрязненную поверхность, затем насухо вытрите тряпкой или смятой газетой. Метод нереально прост и действенен!

Источник: дзен-канал «Народные рецепты»