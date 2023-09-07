Окна моем только уксусом: никаких разводов, скрипят от чистоты

Мылящие и порошкообразные составы не всегда хорошо проявляют себя в отмывании стекла (окон, зеркал).
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Они оставляют разводы, а абразив, к тому же, может поцарапать гладкую поверхность. Ну а специальную химию выносят далеко не все люди.
Тут на помощь может прийти обычный столовый уксус 9%. Он не только великолепно отмывает стекло до блеска, но и не оставляет разводов.
Опрыскайте неразведенным уксусом загрязненную поверхность, затем насухо вытрите тряпкой или смятой газетой. Метод нереально прост и действенен!
Источник: дзен-канал «Народные рецепты»