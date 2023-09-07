Как 1 таблетка аспирина, брошенная в стиралку, может спасти любимую вещь: достали и не узнали

Стирка. Фото: соцсети

Вы сможете обходиться без химических отбеливателей.

Аспирин работает при стирке как отбеливатель. С ним вы можете и замачивать вещи, и делать автоматическую стирку эффективнее.

Аспирин станет спасением для белых вещей, которые начали сереть или желтеть.

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Растворите 5 таблеток аспирина в 8 литрах теплой воды. Замочите вещи в этом растворе на 8 часов.

А потом добавьте несколько таблеток аспирина прямо в лоток стиральной машины с порошком.

Это средство вернет сияющую белизну даже самым замызганным вещам.

Источник: дзен-канал «Народные рецепты»

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