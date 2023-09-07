Отбеливаем самые загаженные белые вещи: бурлящий состав вырывает грязь из ткани — наш метод пошагово

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Налейте в таз кипящую воду, бросьте в таз ложку соды и вылейте две ложки уксуса, одну ложку средства для мытья посуды, одну ложку соли.

Замочите в этом составе белье на два часа. Вы увидите пенную реакцию, которая вытравит всю грязь из ткани.

Ткань фактически сама собой станет белой. Если необходимо, простирайте вещи в стиральной машинке.

Учитывайте, что данный метод подходит только для тех тканей, которые не портятся от горячей воды (читайте этикетку).

Источник: YouTube-канал «Фабрика идей»