В Турции прачки делают только так: отстирывают белые рубашки без замачивания — снова как новые

Замачивать белые вещи перед стиркой — так себе история. Часто нет много времени, надо быстро отстирать одежду, высушить и идти дальше или на работу, или в школу.

Поэтому турецкие прачки придумали хитрый трюк, как быстро привести белые вещи в надлежащий вид.

Загрузите грязное белье в стиральную машинку, добавьте в барабан две таблетки для посудомоечной машинки. Желательно раздробить их заранее.

Далее насыпайте стиральный порошок в специальный отсек и добавьте 50 мл нашатырного спирта. Запускайте любой режим и ждите нереально крутой результат.

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