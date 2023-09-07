Вылили этот раствор в унитаз и забыли: все наслоения будто отпрыгнули — удивлению нет предела

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Перед началом процесса нужно убрать воду из колена, ее можно пропихнуть в канализацию отталкивающими движениями ершиком. Или «высосать» пустой пластиковой бутылкой.

В ведро с 2 литрами воды выливаем целый бутылек перекиси водорода (100 миллилитров) и добавляем 50 миллилитров аммиака.

Вливаем получившийся раствор в унитаз, распределяем ершиком, оставляем для воздействия на несколько часов.

Потом опять проходимся ершиком, к этому времени налет начнет отпадать сам.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп»