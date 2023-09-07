Жир, налет, присохшая еда: этим чудо-средством за 3 копейки отмываем всю кухню

Рано или поздно на кухне любой хозяйки образуется налет, с которым может справиться далеко не каждое специальное средство.
Жир затвердевает и превращается в липкую неприятную массу, а прилипшие кусочки пищи и вовсе становятся каменными.
Однако вы сами можете сделать состав, который с легкостью уберет любые наслоения на фартуке, полках и столешницах.
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Для приготовления универсального кухонного очистителя нужно смешать моющее средство для посуды и воду в соотношении примерно 1:1, затем всыпать туда же 2 столовые ложки соли. Средство готово!
Источник: дзен-канал TECHNOTION